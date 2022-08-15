Один из лучших отелей Агоя по мнению гостей
Комфортный отель в Агое
Детская площадка и подогреваемые бассейны
Отель в Агое для семейного отдыха
Отель 3* с программой «Все включено».
Комфортабельные номера, 2 подогреваемых бассейна,
красивая территория, кафе, анимация и паркинг. Дети до 5 лет - бесплатно!*
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ЛЮКС двухконатный с балконом и видом на горы
от 10700 ₽ / сутки
СТАНДАРТ с балконом и видом на горы
от 6200 ₽ / в сутки
Панорамы отеля и Небугского поселения
Современные номера и инфраструктура отеля позволят вам насладиться отдыхом на черноморском побережье России.
ОТЕЛЬ В АГОЕ
Отель РЕВЮ расположен на берегу реки Агой с прекрасным видом на горы в экологически чистом районе вблизи села Небуг и города Туапсе.
Инфраструктура комплекса включает: корпус отеля на 50 номеров, взрослый и детский подогреваемые бассейны, СПА кабинет, красивую территорию отеля с детской площадкой, ресторанный комплекс, детскую и игровую комнаты, а также частную парковку.
Профессиональная команда аниматоров предоставляет одну из лучших анимационных программ в Агое, Небуге и Туапсе. Взрослые и дети разных возрастов смогут найти себе развлечение в течение дня, а вечером потанцевать на Мини-Диско.
Наши гости неоднократно оценили на отлично чистоту в номерах, анимационную программу и сам отель. В начале 2022 года мы получили награду Яндекс Хорошее место с рейтингом 4,7 и выбор пользователей Booking.com с рейтингом 9/10 "Превосходно" по реальным отзывам проживающих.
Отель с анимацией на курорте Туапсе - Агое
Расположение и контакты
Курорт Туапсе - Небугское поселение, Агой
Туапсинский район,
Небугское сельское поселение, с. Агой,
квартал Рассвет 21а
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