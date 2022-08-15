Один из лучших отелей Агоя по мнению гостей

Комфортный отель в Агое

Детская площадка и подогреваемые бассейны

Отель в Агое для семейного отдыха

Отель 3* с программой «Все включено».
Комфортабельные номера, 2 подогреваемых бассейна,
красивая территория, кафе, анимация и паркинг.
Дети до 5 лет - бесплатно!*

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НОМЕРНОЙ ФОНД

Отель РЕВЮ - номер люкс

Оснащение номера:
WiFi / TV/ холодильник / кондиционер / фен

ЛЮКС
двухконатный с балконом
и видом на горы

от 10700 ₽ / сутки

Отель ревю - Яндекс Хорошее место
Двухкомнатный номер с видом на горы и бассейн, площадью 45 квадратных метров с двуспальной кроватью и раскладывающимся диваном вместимостью до 6-х человек.
*Дети до 5 лет размещаются бесплатно без предоставления дополнительного места.

СТАНДАРТ
с балконом и видом на горы

от 6200 ₽ / в сутки

Отель ревю - Яндекс Хорошее место
Однокомнатный номер с видом на горы и бассейн, площадью 28  квадратных метров с двуспальной кроватью и раскладывающимся диваном вместимостью до 4-х человек.
*Дети до 5 лет размещаются бесплатно без предоставления дополнительного места.

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Оснащение номера:
WiFi / TV/ холодильник / кондиционер / фен

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Панорамы отеля и Небугского поселения

Современные номера и инфраструктура отеля позволят вам насладиться отдыхом на черноморском побережье России.

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НОВОСТИ & СТАТЬИ

Провели отличные дни в отеле «Ревю»! Мы уже отдыхали здесь летом 2020 года. Теперь в феврале. Остались снова очень довольны от этого места. Комфортный номер, красивый вид, чистая уютная территория, вкусные завтраки и ужины… благодарю Юлю за всё! Очень внимательная, отзывчивая , прекрасная девушка! Приедем ещё обязательно!
Андрей /01 марта 2022/ Москва
Отмечали здесь Новый год 2022. Всё прошло отлично. Не смотря на некоторые возникшие сложности, персонал справился на 5+! Спасибо Танюшке, Веронике и Юле за их выдержку, стойкость, внимание и заботу ! Вы лучшие! Обязательно приедем в этот отель ещё раз! Очень рекомендую!
Ольга /15 января 2022/ Санкт-Петербург
Ещё раз убедились что это лучшее место на Черном море для отдыха с ребенком. Всегда чистые номера, хорошее питание, отличные бассейны и профессиональный персонал. В этом году удивили аниматоры - детям было с ними очень интересно.
Николай /23 августа 2021/ Москва

ОТЕЛЬ В АГОЕ

Отель РЕВЮ расположен на берегу реки Агой с прекрасным видом на горы в экологически чистом районе вблизи села Небуг и города Туапсе.

Инфраструктура комплекса включает: корпус отеля на 50 номеров, взрослый и детский подогреваемые бассейны, СПА кабинет, красивую территорию отеля с детской площадкой, ресторанный комплекс, детскую и игровую комнаты, а также частную парковку.

Профессиональная команда аниматоров предоставляет одну из лучших анимационных программ в Агое, Небуге и Туапсе. Взрослые и дети разных возрастов смогут найти себе развлечение в течение дня, а вечером потанцевать на Мини-Диско.

 
Отель ревю - Яндекс Хорошее место

Наши гости неоднократно оценили на отлично чистоту в номерах, анимационную программу и сам отель. В начале 2022 года мы получили награду Яндекс Хорошее место с рейтингом 4,7 и выбор пользователей Booking.com с рейтингом 9/10 "Превосходно" по реальным отзывам проживающих.


Отель ревю - Яндекс Хорошее место

Отель с анимацией на курорте Туапсе - Агое

Расположение и контакты

Курорт Туапсе - Небугское поселение, Агой

352830, Краснодарский край,
Туапсинский район,
Небугское сельское поселение, с. Агой,
квартал Рассвет 21а

Отель ревю на Яндекс Картах

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Круглосуточно

24/7
8 (861) 217-65-45

 +7 (995) 791-77-49

mail@hotelrevu.ru
 

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