ЛЮКС двухконатный с балконом и видом на горы

от 10700 ₽ / сутки

Двухкомнатный номер с видом на горы и бассейн, площадью 45 квадратных метров с двуспальной кроватью и раскладывающимся диваном вместимостью до 6-х человек.

*Дети до 5 лет размещаются бесплатно без предоставления дополнительного места.